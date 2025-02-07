Разбор классификационных полетов: о знакомом дайджесте, новом альянсе и первой межкорпоративной классификации light industrial

Для сферы real estate конец января ознаменовался появлением «Альянса экспертов рынка недвижимости», презентацией новой классификации сегмента light industrial, впервые включающей балльный рейтинговый принцип оценки, и разговорами о грядущем соперничестве двух классификационных систем21 января состоялась конференция «Re-Digest: «Классификация light industrial», на которой игрокам рынка было представлено новое НКО «Альянс экспертов рынка недвижимости»*, созданное в партнерстве инвестиционно-консалтинговой компанией Ricci, консультантами, девелоперами, банками и оценщиками.