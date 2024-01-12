Ролевая игра Sand Land от создателя Dragon Ball выйдет 25 апреля в Японии и 26 апреля по всему мируРолевая игра Sand Land выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК в Steam 25 апреля в Японии и 26 апреля во всем мире, объявили издатель Bandai Namco и разработчик ILCA.