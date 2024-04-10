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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Культовое барнаульское кафе "У Григорича" демонтируют в начале мая

Культовое барнаульское кафе "У Григорича" демонтируют в начале мая

В прошлом году здание не снесли, так как оно не создавало помех строительству дорожной развязки В Барнауле придорожное кафе "У Григорича" планируется демонтировать в начале мая, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.

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