Культовое барнаульское кафе "У Григорича" демонтируют в начале мая

В прошлом году здание не снесли, так как оно не создавало помех строительству дорожной развязки В Барнауле придорожное кафе "У Григорича" планируется демонтировать в начале мая, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии