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Cisco обвинили в навязывании услуг, принуждению к приобретению нового оборудо...

Cisco обвинили в навязывании услуг, принуждению к приобретению нового оборудования и склонению клиентов к закупкам у избранных продавцовCDW, крупнейший в мире реселлер, как сообщает The Register, заключил мировое соглашение с компанией Dexon Computer по антимонопольному делу с участием Cisco.

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