Спартак - ЦСКА. Очередная страница великой истории

ДЕНЬ ДЕРБИ! СЕГОДНЯ ПРОЙДЕТ ГЛАВНЫЙ МАТЧ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ 🔥 Игры «Спартака» с ЦСКА – это всегда очень захватывающее зрелище 🤯 Любой болельщик, вне зависимости от положения своей команды, ее состава, состояния и промежуточных результатов, ждет от своей команды победы.
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