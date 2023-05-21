Спартак - ЦСКА. Очередная страница великой истории

ДЕНЬ ДЕРБИ! СЕГОДНЯ ПРОЙДЕТ ГЛАВНЫЙ МАТЧ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ 🔥 Игры «Спартака» с ЦСКА – это всегда очень захватывающее зрелище 🤯 Любой болельщик, вне зависимости от положения своей команды, ее состава, состояния и промежуточных результатов, ждет от своей команды победы.