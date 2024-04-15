SHAMAN снял обручальное кольцо: певец раскрыл причину

Артист разоткровенничался с фанатами. SHAMAN Ярослав Дронов соцсетиВ последние месяцы 32-летний Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, стал главной звездой отечественной эстрады.
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