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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD R5 9600X тоже обходит i9-14900KS в однопотоке и на 14% быстрее предшественника Тепер...

AMD R5 9600X тоже обходит i9-14900KS в однопотоке и на 14% быстрее предшественника Тепер...

AMD R5 9600X тоже обходит i9-14900KS в однопотоке и на 14% быстрее предшественникаТеперь в сеть утекли и результаты тестирования AMD Ryzen 5 9600X, последнего из четырех новых процессоров “красных” для настольных ПК на Zen 5.

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