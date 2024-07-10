AMD R5 9600X тоже обходит i9-14900KS в однопотоке и на 14% быстрее предшественника Тепер...

AMD R5 9600X тоже обходит i9-14900KS в однопотоке и на 14% быстрее предшественникаТеперь в сеть утекли и результаты тестирования AMD Ryzen 5 9600X, последнего из четырех новых процессоров “красных” для настольных ПК на Zen 5.
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