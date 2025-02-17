AP: Киев и ЕС опасаются, что США задвинут их на второй план при переговорах с РФ

Подход президента Дональда Трампа к завершению конфликта на Украине вызвал в европейских столицах и Киеве опасения, что Вашингтон в значительной степени отодвинет их на второй план на фоне потенциальных прямых переговоров России и США.
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