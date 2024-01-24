Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для молодежных клубов из России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью The Telegraph заявил, что хочет смягчить ограничения для участия в международных турнирах молодежных клубов из России.
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