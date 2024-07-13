Дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина закрыто

Актер разрыдался в зале суда после оглашения вердикта о его невиновности.фото: The Hilaria & Alec Baldwin Foundation--> Суд в американском штате Нью-Мексико закрыл дело против актёра Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора во время съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust), он признан невиновным.