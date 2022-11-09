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Агент Чистякова: «Дмитрий продолжает быть полноценным игроком «Зенита». Конфликтов нет и не было. С Медведевым нет проблем»

Агент Дмитрия Чистякова заявил, что у защитника нет конфликта с Александром Медведевым. «Видел извинения Геннадия Орлова перед Дмитрием Чистяковым.

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