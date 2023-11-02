Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ уничтожили немецкий Leopard на Запорожском направлении

ВС РФ уничтожили немецкий Leopard на Запорожском направлении

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения танка Leopard немецкого производства, стоящего на вооружении вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении.

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