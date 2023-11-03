Подходящий момент. Россиянам назвали способ спасти деньги от инфляции

Наиболее доступным способом защитить свои средства от инфляции являются банковские вклады. Как правило, ставка по ним ниже официальных темпов инфляции, однако сейчас ситуация обратна, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.