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Грузоперевозки из Китая на Дальний Восток подешевели на 30%

Грузоперевозки из Китая на Дальний Восток подешевели на 30%

Традиционного бума перевозок в декабре участники рынка не увидели, и, по оценкам некоторых собеседников «Бизнес FM», к прежним объемам грузопоток уже не вернется В России падает спрос на китайские товары — по крайней мере, в сравнении с пиковыми значениями.

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