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Турнир «Герои отечества» - как это было

Турнир «Герои отечества» - как это было

Полтора месяца назад, 9 декабря 2023 г., СПК "ЯРОПОЛК" при поддержке Министерства спорта России провёл Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста в 15 городах России, посвящённый военнослужащим-участникам специальной военной операции.

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