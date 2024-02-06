Турнир «Герои отечества» - как это было

Полтора месяца назад, 9 декабря 2023 г., СПК "ЯРОПОЛК" при поддержке Министерства спорта России провёл Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста в 15 городах России, посвящённый военнослужащим-участникам специальной военной операции.