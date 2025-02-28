Минфин планирует расширить территориальный охват действия патента для трудовых мигрантов

Изменения затронут две столичные агломерации Минфин подготовил законопроект, в рамках которого территориальный охват действия патента для трудовых мигрантов будет расширен до граничащих между собой регионов.
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