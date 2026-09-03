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Суть Событий

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Путин назвал "глупыми вбросами" предположения о заморозке банковских вкладов россиян

Путин назвал "глупыми вбросами" предположения о заморозке банковских вкладов россиян

Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о возможности заморозки вкладов граждан. Такие сообщения распространились в последнее время, хотя их неоднократно опровергали и представители Центробанка, и депутаты.

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