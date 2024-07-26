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Царьград

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На птицефабрике Перми обнаружили многочисленные нарушения

На птицефабрике Перми обнаружили многочисленные нарушения

Птицефабрике вынесли предостережение.В июле сотрудники Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения при оформлении электронных ветеринарных документов для АО «Агросила Птицефабрика Пермская».

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