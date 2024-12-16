В омской «Меге» закрывается Дом культуры. Пространство работает последние дни. Дом культуры открылся в 2017 году.
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В омской «Меге» закрывается Дом культуры. Пространство работает последние дни. Дом культуры открылся в 2017 году.