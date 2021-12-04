Общевойсковое объединение ВВО, дислоцированное в Приморье, награждено орденом Жукова

Объединение награждено высокой государственной наградой за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.
Объединение награждено высокой государственной наградой за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.
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