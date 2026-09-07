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Pope Leo urges peace between Russia, Ukraine as attacks escalate

Pope Leo XIV called for peace between Russia and Ukraine on Sunday as the Kremlin has accelerated its deadly attacks on Ukrainian civilian targets.

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