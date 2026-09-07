Pope Leo urges peace between Russia, Ukraine as attacks escalate

Pope Leo XIV called for peace between Russia and Ukraine on Sunday as the Kremlin has accelerated its deadly attacks on Ukrainian civilian targets.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым