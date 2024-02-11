112: еще один взрыв произошел в Элисте после ЧП в центре медиации

В столице Калмыкии меньше чем за сутки произошли два взрыва. По предварительной информации, их виновник — 29-летний местный житель, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере и пришел на прием к психологу с гранатой.
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