Россиянин нанес десять ударов ножом сожительнице и поджег ее

Житель Сочи нашел на своей даче в Верхнем Юрте обгорелое женское тело. В декабре прошлого года житель Сочи собирался уехать из города на несколько месяцев и обратился к соседке с просьбой поухаживать за домашними животными и присмотреть за домом, пока его не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии