Россиянин нанес десять ударов ножом сожительнице и поджег ее

Житель Сочи нашел на своей даче в Верхнем Юрте обгорелое женское тело. В декабре прошлого года житель Сочи собирался уехать из города на несколько месяцев и обратился к соседке с просьбой поухаживать за домашними животными и присмотреть за домом, пока его не будет.