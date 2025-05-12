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Карпухин о поражениях «России 25» от Беларуси: «К таким неудачам приводит комплекс причин, многое решают детали и мелочи. Белорусы прибавляют с каждым годом»

Карпухин о поражениях «России 25» от Беларуси: «К таким неудачам приводит комплекс причин, многое решают детали и мелочи. Белорусы прибавляют с каждым годом»

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила белорусам (1-3) по итогам весеннего турне.  – В чем причины неудач в матчах с Беларусью? – Здесь нельзя назвать какие-то конкретные причины.

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