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Собянин: К 2035 году метро Москвы будет обслуживать треть жителей Подмосковья

Собянин: К 2035 году метро Москвы будет обслуживать треть жителей Подмосковья

К этому времени будет построено около 35 станцийМэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где обсудили планы развития столичного метрополитена.

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