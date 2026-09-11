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Царьград

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"Яндекс" раскрыл архитектуру Alice AI, доступную на Hugging Face

"Яндекс" раскрыл архитектуру Alice AI, доступную на Hugging Face

"Яндекс" представил языковую модель Alice AI Search Pretrain на Hugging Face. Модель, содержащая 35 млрд параметров, используется в поиске "Яндекса" с июля.

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