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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батрак о Кравцове и «Тракторе»: «Он получает травму, играя в футбол летом, потом еще что-то начинает требовать. Несколько раз ему шли навстречу, хватит»

Комментатор Артем Батрак в эфире «Это хоккей, брат» заявил, что форвард «Трактора» Виталий Кравцов получил травму, играя в футбол летом.

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