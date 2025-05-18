США попали впросак: Кедми уверен, что Путин сделал ход конём

Американские политики продолжают угрожать Москве новыми экономическими ограничениями, если она не согласится на их условия по урегулированию украинского конфликта.
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