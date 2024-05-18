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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Ревия работает тренером в академии Плющенко

Ревия выступал за Грузию в танцах на льду в дуэте с Марией Казаковой. Вместе они становились победителями финала Гран-при среди юниоров 2019 года, серебряными призеры юниорского ЧМ-2020.

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