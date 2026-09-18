Лоси выходят к людям в Подмосковье из-за нехватки территории

Дмитрий Федоров из общественного совета Росприроднадзора сообщил об увеличении случаев выхода лосей к людям в московских районах, таких как Измайлово и Медведково, и вблизи парка "Лосиный Остров", вызванном ростом популяции и застройкой лесов.
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