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Царьград

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Лоси выходят к людям в Подмосковье из-за нехватки территории

Лоси выходят к людям в Подмосковье из-за нехватки территории

Дмитрий Федоров из общественного совета Росприроднадзора сообщил об увеличении случаев выхода лосей к людям в московских районах, таких как Измайлово и Медведково, и вблизи парка "Лосиный Остров", вызванном ростом популяции и застройкой лесов.

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