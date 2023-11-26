Все сама, все сама: Лабковский объяснил, можно ли обойтись без помощи психолога

В современном мире есть много способов узнать больше о ментальном здоровье и психике человека. Значит ли это, что помощь специалистов не так уж и нужна? фото: freepikВ последнее время люди стали чаще обращать внимание на свое ментальное здоровье, и это очень хорошо.