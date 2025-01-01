Найдена ранее никогда не исполнявшаяся музыка Чайковского к самому популярному в мире балету

Театр «Шостакович Опера Балет» в эти предновогодние дни сделал подарок не только зрителям Самары, где состоялась премьера балета, но и любителям балета и музыки Петра Ильича Чайковского во всем мире – вернул на сцену, тот самый первый и самый главный «Щелкунчик», что был создан при жизни и прямом участии Чайковского в предрождественские дни 1892 года… Более того, экс худрук Большого театра, а ныне балетный худрук Самарского театра оперы и балета им.