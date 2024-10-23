«Мста-С» уничтожила скопление украинских военных на херсонском направлении

Боевики засели на укрепленной позиции Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» ликвидировал скопление украинских военнослужащих, которые засели на укрепленной позиции на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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