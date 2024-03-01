Аргентина выдала России экс-главу барнаульского "Жилфонда", похитившую 150 млн рублей

Женщину обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере Находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию.