Аргентина выдала России экс-главу барнаульского "Жилфонда", похитившую 150 млн рублей

Женщину обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере Находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию.
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