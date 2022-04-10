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Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на UFC 273. Это первая победа Хамзата не финишем

На UFC 273 состоялся бой топовых полусредневесов: Гилберта Бернса и Хамзата Чимаева. В первом раунде Чимаев отправил соперника в нокдаун, однако уже во втором Бернс ответил Хамзату тем же.

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