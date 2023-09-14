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Правильно ли мы понимаем, что в реальности строит либертарианская часть коллективного Запада

Несколько дней назад Еврокомиссия наконец-то опубликовала разъяснения по применению санкционного режима к физическим лицам из нашей страны, которые решили посетить гостеприимный Евросоюз.

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