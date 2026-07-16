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Происшествия

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В Сахалинской области госавтоинспекторы приняли участие в спасении двух медвежат

В Сахалинской области госавтоинспекторы приняли участие в спасении двух медвежат

«В Ногликском районе Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции вместе со специалистами областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, Ногликского лесничества и Сахалинского зооботанического парка помогли вернуться в естественную среду обитания двум медвежатам.

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