Минюст утвердил новые правила здорового питания в колониях и СИЗО

В российских исправительных колониях (ИК) и СИЗО хотят улучшить рацион заключенных. Согласно разъяснению Минюста к новым правилам, утвержденным правительством РФ, данную категорию граждан ждет более здоровая пища.
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