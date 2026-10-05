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Минюст утвердил новые правила здорового питания в колониях и СИЗО

Минюст утвердил новые правила здорового питания в колониях и СИЗО

В российских исправительных колониях (ИК) и СИЗО хотят улучшить рацион заключенных. Согласно разъяснению Минюста к новым правилам, утвержденным правительством РФ, данную категорию граждан ждет более здоровая пища.

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