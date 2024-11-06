Да-Да Новости с...
ГлавнаяПолитикаБлогВ мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • федор
    ОДКБ уйдёт, а вы куда уйдёте затем? Или надеетесь на помощь Макрона и ходунка Джо? Нет у вас шансов выстоять против А...Пашинян заявил, ч...
  • Александр
    А здравый смысл у них кончился давно!!!!В США заявили, чт...
  • Александр Котов
    Завидуют?Супер-откровенное...

Узбекистанца, получившего тяжелое ранение на СВО, приговорили на родине к 5 годам колонии за «наемничество»

Узбекистанца, получившего тяжелое ранение на СВО, приговорили на родине к 5 годам колонии за «наемничество»

 Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов Важные новости России за неделю  сообщают о том, что история гражданина Узбекистана, получившего тяжелые ранения в ходе Специальной военной операции (СВО) на Украине и впоследствии осужденного на родине за «наемничество», является ярким примером сложной ситуации, в которой оказались многие иностранные граждане, вовлеченные в конфликт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх