Мэр на связи???🤔🤔🤔 От имени главы г.Новоаннинский сегодня снова пытаются пообщаться мошенники. Об этом на своей личной странице в ВКОНТАКТЕ сообщил Сергей ЕГОРОВ.
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Мэр на связи???🤔🤔🤔 От имени главы г.Новоаннинский сегодня снова пытаются пообщаться мошенники. Об этом на своей личной странице в ВКОНТАКТЕ сообщил Сергей ЕГОРОВ.