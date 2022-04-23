Президент «ПСЖ»: «Лига 1 очень сложна, десятое чемпионство – важное достижение»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал победу клуба в Лиге 1. Парижане повторили рекорд «Сент-Этьена» по числу чемпионских титулов во Франции – у них по 10 побед.
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