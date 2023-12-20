Сезон Стрельца уходит, а Луна в Овне приносит перемены: гороскопы на особенный день 20 декабря 2023 года Елена ГалицкаяСезон Стрельца подходит к завершению, оставляя за собой следы уникальных переживаний и размышлений.
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