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Сезон Стрельца уходит, а Луна в Овне приносит перемены: гороскопы на особенный день 20 декабря 2023 года

Сезон Стрельца уходит, а Луна в Овне приносит перемены: гороскопы на особенный день 20 декабря 2023 года

Сезон Стрельца уходит, а Луна в Овне приносит перемены: гороскопы на особенный день 20 декабря 2023 года Елена ГалицкаяСезон Стрельца подходит к завершению, оставляя за собой следы уникальных переживаний и размышлений.

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