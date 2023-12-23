Нападающий "Металлурга" Канцеров: Овечкин будет забивать 14 матчей подряд

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Роман Канцеров заявил, что порадовался за форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который прервал 14-матчевую безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Metaratings.
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