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Царьград

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Пожар в Междуреченске: эвакуировано 120 человек, возбуждено уголовное дело

Пожар в Междуреченске: эвакуировано 120 человек, возбуждено уголовное дело

В Междуреченске произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме, охвативший крышу на 900 кв. м. Эвакуировано 120 человек, из которых 21 ребенок.

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