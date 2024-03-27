Весна 2022 года. Специальная военная операция России на Украине продолжается уже месяц, идут ожесточенные бои с украинскими националистами.
Памяти Героя России Максима Концова
Комментарии
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Андрей Алферов
Честь и слава воинам России! Тем ,кто погиб,защищая Отечество - вечная память!
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16 час.
Владимир Алтайцев
В дверь не надо было входить прежде чем кинул туда пару гранат. Сколько уже писали об опыте ВОВ. Вот так и гибнут лучшие люди России.Из-за халатностир.А жаль офицера.
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15 час.
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