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Памяти Героя России Максима Концова

Памяти Героя России Максима Концова

Весна 2022 года. Специальная военная операция России на Украине продолжается уже месяц, идут ожесточенные бои с украинскими националистами.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Честь и слава воинам России! Тем ,кто погиб,защищая Отечество - вечная память!
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16 час.
Владимир Алтайцев
В  дверь не надо  было входить  прежде  чем  кинул туда пару  гранат. Сколько  уже писали об опыте ВОВ. Вот так и гибнут  лучшие  люди  России.Из-за  халатностир.А  жаль  офицера.
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15 час.

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