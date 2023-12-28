Правовой профсоюзный прием пройдет в Бобруйске 21 декабря.

21 декабря 2023 года Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании ОАО ´Бобруйсктрикотаж´ по адресу: г.