Правовой профсоюзный прием пройдет в Бобруйске 21 декабря.

21 декабря 2023 года Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании ОАО ´Бобруйсктрикотаж´ по адресу: г.
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