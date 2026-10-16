Глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью британскому журналу The Economist заявила, что урегулирование украинского конфликта требует равного внимания к безопасности как Киева, так и Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТР НАТО против Крымс...
- Трамп заснул во в...
- AB Итальянский спецн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым