Как у Зеленского распилят деньги на Дне независимости. «Страна», Украина

News Front - Новостной ФронтПолитикаКак у Зеленского распилят деньги на Дне независимости. «Страна», УкраинаВерховная Рада утвердила, а Зеленский вчера подписал, законопроект № 5309, которым внесены изменения в ряд законов Украины.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваЗа 30 лет незалежности Украина из цветущей сильной страны превратилась в разорившуюся озлобленную едва вменяемую нищенку, распродающую остатки своего скарба. И да, она достигла дна независимости. С Дном независимости вас, не братья.Комментировать
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