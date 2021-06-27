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Как у Зеленского распилят деньги на Дне независимости. «Страна», Украина

Как у Зеленского распилят деньги на Дне независимости. «Страна», Украина

Верховная Рада утвердила, а Зеленский вчера подписал, законопроект № 5309, которым внесены изменения в ряд законов Украины.

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Lora Некрасова
За 30 лет незалежности Украина из цветущей сильной страны превратилась в разорившуюся озлобленную едва вменяемую нищенку, распродающую остатки своего скарба. И да, она достигла дна независимости. С Дном независимости вас, не братья.

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