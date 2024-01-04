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FTimes

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Рэпер VACIO и «голая вечеринка» Ивлеевой: скандал, арест и судьба молодого музыканта

Рэпер VACIO и «голая вечеринка» Ивлеевой: скандал, арест и судьба молодого музыканта

Рэпер VACIO и «голая вечеринка» Ивлеевой: скандал, арест и судьба молодого музыканта Елена ГалицкаяВ конце декабря в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная блогершей Настей Ивлеевой в честь ее дня рождения.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Долбоеб ты, Вася, а не рэпер, хотя, по моему, это одно и то же😂
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Он ещё не развился как личность, мозг тормозит вразвитии
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13 час.

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