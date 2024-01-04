Рэпер VACIO и «голая вечеринка» Ивлеевой: скандал, арест и судьба молодого музыканта Елена ГалицкаяВ конце декабря в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная блогершей Настей Ивлеевой в честь ее дня рождения.
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