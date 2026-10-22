Is Correction Real This Time? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! konhow Is the upcoming US stock market correction real this time, or is it just a short-term blip, like the ones we have seen in the past? For example, in Feb and Mar this year, a short dip, then the market resumes back up.
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